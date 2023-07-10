ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута — Минобороны

10 июля, 15:27
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Бахмут (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Бахмут (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Украинские Силы обороны смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута Донецкой области и уже несколько дней держат город под огневым контролем.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, ВСУ держат под огневым контролем все входы, выходы и перемещения оккупантов по городу.

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Маляр отметила, что это стало возможно благодаря тому, что продвигаясь вперед, Силы обороны взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

7 июля Маляр заявила, что российские оккупанты в Бахмуте попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.

9 июля Маляр сообщила, что на восточных и южных направлениях ситуация на фронте не претерпела существенных изменений, однако на южном фланге Бахмута есть продвижение вперед.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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