Российские штурмовики пытались атаковать украинских защитников в Бахмуте, но были обезврежены — ГПСУ 19 апреля, 19:34 Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области в среду, 19 апреля, отразили российский штурм. Группа нападавших была ликвидирована.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

Пограничники рассказали, что российские штурмовики приблизились к позициям украинских защитников и пытались их захватить.

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«От наших бойцов противника ждал позиционный бой, в котором часть оккупантов обезврежена, а огонь пограничников еще настигал уцелевших», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что было ликвидировано трех оккупантов и еще четыре россиянина были ранены.

Ранее британская разведка сообщала, что в Бахмуте российские войска и боевики Вагнера продолжают ползучее продвижение.

По их данным, линия фронта находится в центре города и в основном проходит вдоль главной железнодорожной линии.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский говорил, что украинские военные сдерживают российскую атаку на Бахмутском направлении и наносят врагу существенные потери.