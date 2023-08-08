ВСУ уничтожили узел связи оккупантов под Бахмутом, за сутки там ликвидированы 65 россиян, трое взяты в плен — Череватый 8 августа, 13:42 ВСУ продвигаются под Бахмутом (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Сил обороны Украины удерживают инициативу на Бахмутском направлении, за минувшие сутки удалось уничтожить узел связи войск РФ, оккупанты понесли большие потери.

Об этом сообщил спикер Восточной группировку войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Враг отчаянно оказывает сопротивление, в том числе используя все виды артиллерии: от минометов до РСЗО. 508 раз за эти сутки наносил удары по нашим позициям. 6 авианалетов осуществил на Бахмутском направлении», — отметил он.

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Череватый уточнил, что за сутки под Бахмутом произошло 16 боестолкновений, в ходе которых были уничтожены 65 российских оккупантов, 120 получили ранения, еще трое взяты в плен.

ВСУ также уничтожили танк, САУ Гвоздика, гаубицу Мста-Б, полевой склад с боеприпасами и пять грузовиков.

3 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.



