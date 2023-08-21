«Враг в ловушке». ВСУ за неделю освободили 3 кв. км на южном фланге Бахмута — Маляр

21 августа, 10:46
Поделиться:
Украинский военный на бронетехнике (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украинский военный на бронетехнике (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Силы обороны за неделю освободили 3 кв. км на южном фланге возле Бахмута Донецкой области. В то же время оккупанты пытаются выбить украинских защитников с занятых позиций на северных окраинах города.

Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.

«Что касается Бахмутского направления, то новости сейчас идут по южному флангу и северному. Если смотреть на карту, то это похоже несколько на подкову вокруг Бахмута», — отметила Маляр.

Видео дня

По ее словам, на северном фланге возле Бахмута враг пытается выбить украинских военных, ведь украинским защитникам удалось занять там ключевые господствующие высоты.

Читайте также:
«Точка гравитации». Почему Бахмут стал магнитом для россиян и они не покидают его, несмотря на ноль тактических успехов — Игаль Левин

«Враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута и не могут там полноценно продвигаться, поэтому враг пытается штурмовать с северного фланга, чтобы выбить ВСУ. Врагу не удается этого сделать, но бои там горячие», — рассказала Маляр.

В целом украинским защитникам удалось освободить 43 кв. км вокруг Бахмута, добавила она.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Бахмут Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X