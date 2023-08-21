«Враг в ловушке». ВСУ за неделю освободили 3 кв. км на южном фланге Бахмута — Маляр 21 августа, 10:46 Украинский военный на бронетехнике (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Силы обороны за неделю освободили 3 кв. км на южном фланге возле Бахмута Донецкой области. В то же время оккупанты пытаются выбить украинских защитников с занятых позиций на северных окраинах города.



Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.



«Что касается Бахмутского направления, то новости сейчас идут по южному флангу и северному. Если смотреть на карту, то это похоже несколько на подкову вокруг Бахмута», — отметила Маляр.

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По ее словам, на северном фланге возле Бахмута враг пытается выбить украинских военных, ведь украинским защитникам удалось занять там ключевые господствующие высоты.

«Враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута и не могут там полноценно продвигаться, поэтому враг пытается штурмовать с северного фланга, чтобы выбить ВСУ. Врагу не удается этого сделать, но бои там горячие», — рассказала Маляр.

В целом украинским защитникам удалось освободить 43 кв. км вокруг Бахмута, добавила она.