«Жарче, чем в аду». Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте и атаках врага 4 мая, 14:47 Бахмут остается самой горячей точкой (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Бахмуте сейчас «горячее, чем в аду», российские оккупанты пытаются вести атаки, заявил солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк («Мамай»).

«Поскольку мы контролируем район многоэтажек, юго-западный въезд, дорогу Бахмут-Константиновка и пытаемся сохранить дорогу Бахмут-Часов Яр, враг пытается перерезать эти пути сообщения. Пытается вести атакующие действия как со стороны Ивановского, где мы постоянно его наступления отражаем, но находимся под очень плотным артиллерийским огнем», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, этой ночью, менее чем за 30 минут они насчитали более 40 155-мм артиллерийских снарядов, выпущенных врагом «на маленький клочок территории».

«Очень горячо. Наверное, жарче, чем в аду. Враг спешит. Есть задача к какой-то очередной дате любой ценой взять Бахмут», — сказал он.

Сиротюк заявил, что враг использует много своих беспилотников Орлан, пытается отслеживать любые передвижения ВСУ, а также пытается наносить артиллерийские удары.

«Сейчас ситуация тяжелая», — сказал он.