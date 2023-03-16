В Бахмуте украинские защитники истощают врага и готовят основу для «будущих действий» — Восточная группировка ВСУ 16 марта, 14:45 Украинские военные (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Бахмуте украинские защитники готовят основу для «будущих действий», заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в четверг, 16 марта.

«Сейчас там (в Бахмуте — ред.) происходит оборонительная операция. Главная задача – большими усилиями, с приложением невероятных волевых качеств, мужества, героизма, наши солдаты и командиры сдерживают врага, нанося ему при этом колоссальные потери. Это предвестник будущих действий, которые ожидает украинское общество», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Череватого, ВСУ «истощают, обескровливают врага, выбивают его боевую мощь в личном составе, технике».

«Тем самым ломают морально-психологическое состояние врага, которое накачанное российской пропагандой поверило, что „границы России не заканчиваются нигде“, „вторая армия мира“ и т.д. А здесь районный центр и ты его не можешь взять восемь месяцев», - сказал он.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение сдерживания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.