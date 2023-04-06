Бахмут сегодня. Украинские пограничники рассказали подробности о боях за город — видео 6 апреля, 12:00 Бои за Бахмут продолжаются (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники вместе с другими силами обороны продолжают бои за Бахмут, несмотря на все попытки российских войск окружить город, сообщение с населенным пунктом сохраняется.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в среду, 5 апреля.

Пограничники рассказали, что представители ЧВК Вагнера неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, необходимых для продолжения наступления, однако, украинские защитники на себе никаких перебоев со снабжением у врага не испытывают.

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«Город находится под постоянным ударом больших калибров. Российская артиллерия наносит масштабные разрушения в жилой застройке, не считаясь с гражданскими, которые все еще остаются в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Пограничники заявили, что, несмотря на значительные потери, оккупанты медленно продолжают продвигаться вперед, из-за чего дистанции между сторонами иногда сокращаются до считанных метров.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.