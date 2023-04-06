Бахмут сегодня. Украинские пограничники рассказали подробности о боях за город — видео

6 апреля, 12:00
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Бои за Бахмут продолжаются (Фото:dpsu.gov.ua)

Бои за Бахмут продолжаются (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники вместе с другими силами обороны продолжают бои за Бахмут, несмотря на все попытки российских войск окружить город, сообщение с населенным пунктом сохраняется.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в среду, 5 апреля.

Пограничники рассказали, что представители ЧВК Вагнера неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, необходимых для продолжения наступления, однако, украинские защитники на себе никаких перебоев со снабжением у врага не испытывают.

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«Город находится под постоянным ударом больших калибров. Российская артиллерия наносит масштабные разрушения в жилой застройке, не считаясь с гражданскими, которые все еще остаются в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Пограничники заявили, что, несмотря на значительные потери,  оккупанты медленно продолжают продвигаться вперед, из-за чего дистанции между сторонами иногда сокращаются до считанных метров.

https://www.youtube.com/watch?v=BOhiFNpNnFk

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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