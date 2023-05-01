Горячая точка. В Бахмуте продолжаются бои в городской застройке и позиционная война 1 мая, 11:50 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Бахмуте продолжается позиционная война, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в понедельник, 1 мая.

«Там идет позиционная война, в городской застройке идут бои, это один из самых тяжелых видов боя», — сказал Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, иногда враг имеет успех, но ВСУ отвоевывают позиции.

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«Мы наносим удары по нему, контратакуем и отвоевываем свои позиции», — сказал он.

Череватый добавил, что при всех усилиях оккупантам не удается захватить Бахмут.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны