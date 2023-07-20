Созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут — Сырский 20 июля, 09:47 Александр Сырский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Сейчас созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями (чем у россиян — ред). Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться», — сказал он в интервью ВВС.

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Отвечая на вопрос, сколько времени займет отвоевание Бахмута, Сырский сказал, что не знает.

«Я буду стараться это сделать как можно скорее», — сказал он.

Командующий заявил, что Бахмут — это центр сосредоточения основных направлений и дорог.

«Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все те пути. Используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать как минимум в трех таких операционных направлениях», — сказал он.

По его словам, вообще местность вокруг Бахмута — это сосредоточение разного рода господствующих высот, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту.

«Это повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий», — добавил он.

Сырский заявил, что буквально в трех километрах за Бахмутом начинается следующий город — Часов Яр.

«И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине. И я считаю, что это была большая ошибка Вагнера, когда он полностью залез в Бахмут, понес, можно сказать, огромные потери в личном составе. Фактически они потеряли боеспособность», — говорит Сырский.