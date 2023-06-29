Штурмовые действия. Сырский показал, как на Бахмутском направлении ВСУ зачищают позиции россиян и берут в плен оккупанта — видео 29 июня, 07:20 ВСУ атакуют позиции россиян (Фото:t.me/osirskiy)

На Бахмутском направлении в результате штурмовых действий были зачищены позиции россиян и захвачен в плен оккупант.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский в Telegram в среду, 29 июня.

По его словам, в результате удачных штурмовых действий военнослужащих 2 механизированного батальона 22 ОМБр были зачищены позиции противника и захвачен в плен оккупант.

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«Силы обороны идут вперед. Слава Украине», — написал он.

Сырский опубликовал видео работы ВСУ по российским оккупантам.

Генштаб сообщал, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 227 тысяч своих солдат.