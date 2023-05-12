Вражеская группа уничтожена. Сырский показал, как аэроразведка работает в Бахмуте — видео

12 мая, 13:39
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Точными ударами вражеская группа была уничтожена (Фото:t.me/osirskiy)

Точными ударами вражеская группа была уничтожена (Фото:t.me/osirskiy)

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский показал, как аэроразведка работает в Бахмуте.

Видео было опубликовано у Telegram Сырского в пятницу, 12 мая.

«Аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы врага», — говорится в сообщении.

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По его словам, координаты оперативно были переданы артиллерии.

«Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена. Слава героям Украины!», — написал он.

11 мая в обзоре Института изучения войны сообщалось, что Украине удалось провести успешную контратаку в окрестностях Бахмута.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Аэроразведка Александр Сырский Война России против Украины

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