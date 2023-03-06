Впервые за восемь месяцев. Россия может быть близка к захвату Бахмута, но ей это обойдется очень дорого — CNN 6 марта, 15:57 Бахмут остается одной из самых горячек точек (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Впервые за восемь месяцев войска РФ находятся «на пороге захвата» Бахмута, но для них это обойдется очень дорого, сообщает CNN в понедельник, 6 марта.

В материале сказано, что украинская оборона в городе и вокруг него «сжимается» из-за сочетания интенсивного артиллерийского, минометного огня и авиаударов, а также значительных усилий сухопутных войск РФ.

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«Если и когда Бахмут падет, может возникнуть соблазн спросить, улучшаются ли российские силы, извлекая уроки из списка ошибок, которые они до сих пор совершали в этом конфликте, и, наконец, используя свое превосходство в численности и огневой мощи. Ответ: наверное, нет», — заявили журналисты.

Бывший австралийский генерал Мик Райан заявил, что ВСУ могут решить, что они достигли всего, что могли, оставаясь на своих оборонительных позициях вокруг Бахмута, и что сохранение сил для последующих сражений важнее.

«Но вывод украинских войск не равнозначен катастрофе, если он осуществляется упорядоченно. К этому следует относиться как к обычной тактике, а не как к предвестнику катастрофы», — сказал Райан.

Журналисты заявили, что «наступает момент, когда разумнее отступить, чем нести растущие потери и сокрушительный моральный удар».

«Но для россиян взятие Бахмута не изменило бы принципиальных недостатков их кампании», — сообщает CNN.



В материале сказано, что Бахмут стал «навязчивой идеей» для россиян из-за отсутствия прогресса в других местах.

В понедельник, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседании Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали дальнейшие действия ВСУ в районе Бахмута.

И Залужный, и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.