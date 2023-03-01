«Больно смотреть». Идут тяжелые бои за Бахмут, российские войска беспощадно уничтожают город — глава администрации
Дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)
Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, российские войска беспощадно уничтожают город, заявил начальник Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева в среду, 1 марта.
«Идут тяжелые бои за наш Бахмут. Больно смотреть на то, что делают вражеские снаряды с городом, во что превращают общину», — написал он в Facebook.
По его словам, в настоящее время в городе остается 4500 жителей.
«Жителей снабжают продуктами питания, водой, средствами гигиены. Продолжаем завозить в город хлеб, два раза в неделю по 5 тысяч буханок», — написал он.
Рева заявил, что в Бахмуте очень опасно.
"Враг беспощадно уничтожает город, калечит и убивает мирных жителей. На сегодняшний день россияне разрушили более 4400 жилых домов. Им нет прощения», – написал он.
В Генштабе заявили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.