«Больно смотреть». Идут тяжелые бои за Бахмут, российские войска беспощадно уничтожают город — глава администрации

1 марта, 16:10
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Дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, российские войска беспощадно уничтожают город, заявил начальник Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева в среду, 1 марта.

«Идут тяжелые бои за наш Бахмут. Больно смотреть на то, что делают вражеские снаряды с городом, во что превращают общину», — написал он в Facebook.

По его словам, в настоящее время в городе остается 4500 жителей.

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«Жителей снабжают продуктами питания, водой, средствами гигиены. Продолжаем завозить в город хлеб, два раза в неделю по 5 тысяч буханок», — написал он.

Рева заявил, что в Бахмуте очень опасно.

"Враг беспощадно уничтожает город, калечит и убивает мирных жителей. На сегодняшний день россияне разрушили более 4400 жилых домов. Им нет прощения», – написал он.

В Генштабе заявили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.

https://www.youtube.com/watch?v=KEbCpM2Va9Y&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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