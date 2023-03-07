Есть смысл защищать Бахмут, но он не имеет огромного стратегического значения — польский генерал 7 марта, 11:55 Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Экс-глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей заявил, что для ВСУ есть смысл защищать Бахмут.

Об этом сообщает Polsat.

По словам Козея, он доверяет решению украинского командования.

«К Бахмутской битве по-разному относятся россияне и по-разному Украина. Украинцы относятся к Бахмуту как к месту, где они могут нанести огромные потери россиянам», — сказал он.

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Генерал добавил, что пока эти потери могут быть нанесены, с военной точки зрения есть смысл защищать Бахмут.

«Украина не смотрит на Бахмут так политически, пропагандистски и даже стратегически, потому что это место не имеет какого-либо огромного стратегического значения», — добавил он.

Козей заявил, что россияне смотрят на Бахмут больше с политико-пропагандистской точки зрения.

«Для России это определенный символ, давно пиарившийся. Если россиянам не удастся его захватить, для них это была бы катастрофа, поражение. Однако если они его захватят, они смогут похвастаться тем, что завоевали важное место», — сказал он.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.