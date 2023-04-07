Украинские пограничники показали эвакуацию раненого военного из Бахмута — видео 7 апреля, 11:30 Раненый военный (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники показали эвакуацию раненого военного из Бахмута.

В пресс-службе ГПСУ рассказали, что пограничник получил сквозное шаровое ранение в руку во время отражения вражеского штурма. Кровотечение на поле боя остановили другие бойцы.

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«Для эвакуации бойца прибыл парамедик подразделения. Жизнь спасена», — говорится в сообщении.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.