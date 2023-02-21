Враг пытается прорваться. В Бахмуте пограничники отбивают атаки оккупантов, которые активизировались перед годовщиной вторжения

21 февраля, 17:44
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Пограничники отбивают постоянные атаки оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Пограничники отбивают постоянные атаки оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Бойцы Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины отбивают постоянные штурмы Бахмута, которые активизировались перед годовщиной вторжения.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 21 февраля.

В ведомстве заявили, что в первые ряды враг традиционно бросает смертников из ЧВК Вагнера.

"Вчера до обеда противник активно вел по позициям наших защитников огонь из танков, артиллерии и минометов. А с полудня враг начал активные "мясные атаки", сначала малыми группами, а с наступлением темноты - более многочисленными отрядами наемников», - говорится в сообщении.

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Пограничники заявили, что в отдельных направлениях захватчики до глубокой ночи пытались прорвать украинскую оборону, но удавалось мужественно отражать наступательные волны врага.

«Интенсивным огнем из стрелкового оружия и минометов удалось рассеять вражеские силы, нанести существенные потери нападающим и заставить их отступить», — говорится в сообщении.

В ГПСУ заявили, что в то же время четверо вагнеровцев закрепились в здании у украинских позиций и начали обстреливать фланг опорного пункта охранников границы.

«Этих вражеских наемников бойцы Госпогранслужбы ликвидировали, забросав их гранатами», — сказано в сообщении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. 

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.

https://www.youtube.com/watch?v=EGmaxnljvRY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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