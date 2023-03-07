«В Бахмут Сырский завел элитные войска». Первый этап контрнаступления ВСУ уже начался — Нарожный

7 марта, 16:17
Эксклюзив NV
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Украинский военный ведет огонь по вражеским позициям на бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинский военный ведет огонь по вражеским позициям на бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Автор: Юлия Петрова

Первый этап контрнаступления Вооруженных сил Украины уже начался, утверждает военный эксперт Павел Нарожный.

Он подготовительный, говорит эксперт. Уничтожение живой силы и техники армии России в Бахмуте нужно, чтобы приступить к активным наступательным действиям, убеждает Нарожный.

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Детальнее об этом Нарожный рассказал в интервью Radio NV.

— «Украина не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны», — заявил командующий Оперативной группировкой войск Херсон, бригадный генерал Михаил Драпатый. Для перелома нам нужно оружие. Уже Patriot из Польши в Украине и танки Leopard поступают. Ждать большого контрнаступления осталось недолго?

— Именно так. Я думаю, что контрнаступление начнется. Первый его этап уже в какой-то степени начался, скажем так. Но реальные какие-то наступательные действия, думаю, мы увидим не раньше конца апреля — начала мая. Когда будет погода, когда доедут Leopard, когда доедут 33 штуки АS-90 артиллерийских систем из Великобритании, 30 штук Challenger из Великобритании, множество боеприпасов, которые сейчас заказывают наши союзники, GLSDB и другое вооружение. Действительно, нам его не хватает.

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Поэтому ждем, когда союзники доставят это оружие и когда станет погода подходящая для этого дела. Думаю, что мы увидим наступательные действия на юге, в районе Луганской области, Кременной и, возможно, даже Донецкой, но это маловероятно.

— Что означает первый этап контрнаступления? Вы говорите, что мы уже становимся его свидетелями, уже его видим.

— В Бахмуте сейчас потери врага примерно в пять-восемь раз больше, чем наши. И это утраты как живой силы, так и техники. Они теряют множество людей. И это уже мы перемолотили сначала элитные войска, потом они бросили простых «вагнеровцев», потом — «вагнеровцев» элитных. И сейчас уже этих «вагнеровцев» в Бахмуте замещает российская десантура, морская пехота, потому что уже и «вагнеровцы» заканчиваются у них.

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Происходит уничтожение живой силы и техники противника. И это критично нужно для того, чтобы начать это наступление.

Действительно, наступательных действий нет, мы их не видим. Но мы видим подготовку к этому контрнаступлению в виде этой огромной молотилки врага, которая их уничтожает. И мы видим все признаки этого. Мы видим уменьшение количества бронетехники. Накануне было заявление Института изучения войны, что Первая гвардейская танковая армия России постепенно переходит на танки Т-62М. В 90-е годы они были вооружены Т-90, Т-72. Сейчас у них уже этих танков нет — в заметном количестве не осталось их на складах.

— Танки-дедушки используют.

— 60 лет — это пенсионного возраста танки, которые мало что смогут показать на реальном поле боя. И даже речь не идет о сравнении с какими-то Leopard или Abrams, или чем-то другим. Он даже не идет в сравнениею с Т-72, Т-80 — более-менее современным советским танком.

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Что по скорости, что по толщине брони, что по защите — по всем абсолютно параметрам — это устаревший танк.

Возвращаясь к тому, что мы видим первый этап этого контрнаступления. Он пока подготовительный. Это еще не активные боевые действия. А активные боевые действия, наступательные, мы увидим, думаю, где-то в конце апреля — начале мая.

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— Давайте подробнее поговорим о ситуации под Бахмутом, потому что разная информация поступает оттуда. Силы обороны Украины продолжат бои за Бахмут, чтобы истощить элитные подразделения ЧВК Вагнер, — пишут аналитики Института изучения войны. В Офисе президента также объяснили, о чем для нас эта бахмутская операция. Минобороны Великобритании отмечает, что ситуация под Бахмутом для украинцев стабилизировалась и можно даже сказать улучшилась. Что имеем по состоянию на данный момент?

— В Бахмуте находится или находился (мне точно не известно) [командующий Сухопутными войсками Украины] Сырский. И что он сделал? Он сделал ротацию. Войска, находившиеся там слишком долго, которые были истощены, вывели на восстановление боеспособности. И завели другие элитные войска с серьезной боеспособностью.

Были предприняты действия по деблокации дорог. Но они все равно простреливаются врагом. То есть враг там стоит примерно в пяти-восьми километрах от каждой из этих дорог. И это значит, что они могут достать не только артиллерией, но даже и минометами. То есть все снабжение идет под обстрелами.

https://www.youtube.com/watch?v=bQnKJif2eUA

Был уничтожен мост на единственной асфальтированной дороге, которая была полностью под нашим контролем. Это означает, что поставки идут по грунтовым дорогам — в объезд этой асфальтовой дороги. И это не настолько быстро происходит.

Кроме того, будут большие проблемы, когда начнутся дожди. А дожди у нас начнутся. Все знают, какой март в Украине. Это обычно мокрая погода. Прогнозировать полностью погоду невозможно, но высокая вероятность существует. Потому не можем сказать, что там ситуация яркая. Но вся линия обороны стабилизирована.

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Сейчас идут городские бои, но они не так интенсивны, как были, скажем, несколько недель назад. Это происходит благодаря работе артиллерии, пехоты — тех самых элитных подразделений, которые прибыли на усиление бахмутской группировки.

https://www.youtube.com/watch?v=mis3UOaubAQ

Теги:   Донецкая область Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Радио NV наступление ВСУ фортеця Бахмут

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