«В Бахмут Сырский завел элитные войска». Первый этап контрнаступления ВСУ уже начался — Нарожный 7 марта, 16:17 Эксклюзив NV Украинский военный ведет огонь по вражеским позициям на бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Первый этап контрнаступления Вооруженных сил Украины уже начался, утверждает военный эксперт Павел Нарожный.

Он подготовительный, говорит эксперт. Уничтожение живой силы и техники армии России в Бахмуте нужно, чтобы приступить к активным наступательным действиям, убеждает Нарожный.

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Детальнее об этом Нарожный рассказал в интервью Radio NV.

— «Украина не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны», — заявил командующий Оперативной группировкой войск Херсон, бригадный генерал Михаил Драпатый. Для перелома нам нужно оружие. Уже Patriot из Польши в Украине и танки Leopard поступают. Ждать большого контрнаступления осталось недолго?

— Именно так. Я думаю, что контрнаступление начнется. Первый его этап уже в какой-то степени начался, скажем так. Но реальные какие-то наступательные действия, думаю, мы увидим не раньше конца апреля — начала мая. Когда будет погода, когда доедут Leopard, когда доедут 33 штуки АS-90 артиллерийских систем из Великобритании, 30 штук Challenger из Великобритании, множество боеприпасов, которые сейчас заказывают наши союзники, GLSDB и другое вооружение. Действительно, нам его не хватает.

Поэтому ждем, когда союзники доставят это оружие и когда станет погода подходящая для этого дела. Думаю, что мы увидим наступательные действия на юге, в районе Луганской области, Кременной и, возможно, даже Донецкой, но это маловероятно.

— Что означает первый этап контрнаступления? Вы говорите, что мы уже становимся его свидетелями, уже его видим.

— В Бахмуте сейчас потери врага примерно в пять-восемь раз больше, чем наши. И это утраты как живой силы, так и техники. Они теряют множество людей. И это уже мы перемолотили сначала элитные войска, потом они бросили простых «вагнеровцев», потом — «вагнеровцев» элитных. И сейчас уже этих «вагнеровцев» в Бахмуте замещает российская десантура, морская пехота, потому что уже и «вагнеровцы» заканчиваются у них.

Происходит уничтожение живой силы и техники противника. И это критично нужно для того, чтобы начать это наступление.

Действительно, наступательных действий нет, мы их не видим. Но мы видим подготовку к этому контрнаступлению в виде этой огромной молотилки врага, которая их уничтожает. И мы видим все признаки этого. Мы видим уменьшение количества бронетехники. Накануне было заявление Института изучения войны, что Первая гвардейская танковая армия России постепенно переходит на танки Т-62М. В 90-е годы они были вооружены Т-90, Т-72. Сейчас у них уже этих танков нет — в заметном количестве не осталось их на складах.

— Танки-дедушки используют.

— 60 лет — это пенсионного возраста танки, которые мало что смогут показать на реальном поле боя. И даже речь не идет о сравнении с какими-то Leopard или Abrams, или чем-то другим. Он даже не идет в сравнениею с Т-72, Т-80 — более-менее современным советским танком.

Что по скорости, что по толщине брони, что по защите — по всем абсолютно параметрам — это устаревший танк.

Возвращаясь к тому, что мы видим первый этап этого контрнаступления. Он пока подготовительный. Это еще не активные боевые действия. А активные боевые действия, наступательные, мы увидим, думаю, где-то в конце апреля — начале мая.

— Давайте подробнее поговорим о ситуации под Бахмутом, потому что разная информация поступает оттуда. Силы обороны Украины продолжат бои за Бахмут, чтобы истощить элитные подразделения ЧВК Вагнер, — пишут аналитики Института изучения войны. В Офисе президента также объяснили, о чем для нас эта бахмутская операция. Минобороны Великобритании отмечает, что ситуация под Бахмутом для украинцев стабилизировалась и можно даже сказать улучшилась. Что имеем по состоянию на данный момент?

— В Бахмуте находится или находился (мне точно не известно) [командующий Сухопутными войсками Украины] Сырский. И что он сделал? Он сделал ротацию. Войска, находившиеся там слишком долго, которые были истощены, вывели на восстановление боеспособности. И завели другие элитные войска с серьезной боеспособностью.

Были предприняты действия по деблокации дорог. Но они все равно простреливаются врагом. То есть враг там стоит примерно в пяти-восьми километрах от каждой из этих дорог. И это значит, что они могут достать не только артиллерией, но даже и минометами. То есть все снабжение идет под обстрелами.

Был уничтожен мост на единственной асфальтированной дороге, которая была полностью под нашим контролем. Это означает, что поставки идут по грунтовым дорогам — в объезд этой асфальтовой дороги. И это не настолько быстро происходит.

Кроме того, будут большие проблемы, когда начнутся дожди. А дожди у нас начнутся. Все знают, какой март в Украине. Это обычно мокрая погода. Прогнозировать полностью погоду невозможно, но высокая вероятность существует. Потому не можем сказать, что там ситуация яркая. Но вся линия обороны стабилизирована.

Сейчас идут городские бои, но они не так интенсивны, как были, скажем, несколько недель назад. Это происходит благодаря работе артиллерии, пехоты — тех самых элитных подразделений, которые прибыли на усиление бахмутской группировки.