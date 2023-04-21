За Бахмут идут ожесточенные бои, на отдельных участках враг кое-где продвигается — Минобороны 21 апреля, 13:20 За Бахмут продолжаются ожесточенные бои (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

По состоянию на пятницу, 21 апреля, идут ожесточенные бои за Бахмут, противник атакует.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Самым горячим местом остается Бахмут. Таковым его делает враг. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения», — говорится в сообщении.

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По ее словам, на отдельных участках враг кое-где продвигается.

«Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери», — сказала она.

Маляр заявила, что ситуация напряженная, но контролируемая, а решения принимаются согласно военной целесообразности.

Ранее британская разведка сообщала, что в Бахмуте российские войска и боевики Вагнера продолжают ползучее продвижение.

По их данным, линия фронта находится в центре города и в основном проходит вдоль главной железнодорожной линии.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский говорил, что украинские военные сдерживают российскую атаку на Бахмутском направлении и наносят врагу существенные потери.