Оккупанты хотят прорвать оборону. Бахмут остается эпицентром удара врага — представитель Восточной группировки ВСУ 27 февраля, 14:44 Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Бахмут остается эпицентром удара врага, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в понедельник, 27 февраля.

«Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в районе населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное произошло 300 обстрелов из разных видов артиллерии, реактивной артиллерии, систем залпового огня.

Видео дня

«60 боестолкновений произошло, где враг потерял 63 военнослужащих убитыми и 141 ранеными разной степени», — сказал он.

Чреватый добавил, что соледарская операция показала, насколько грамотно ВСУ подошли к обороне.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать бои под Бахмутом большим наступлением врага, Череватый заявил, что жестокие бои здесь продолжаются более семи месяцев.

В Генштабе заявили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.