Оккупанты хотят прорвать оборону. Бахмут остается эпицентром удара врага — представитель Восточной группировки ВСУ
Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Бахмут остается эпицентром удара врага, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в понедельник, 27 февраля.
«Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону», — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, в районе населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное произошло 300 обстрелов из разных видов артиллерии, реактивной артиллерии, систем залпового огня.
«60 боестолкновений произошло, где враг потерял 63 военнослужащих убитыми и 141 ранеными разной степени», — сказал он.
Чреватый добавил, что соледарская операция показала, насколько грамотно ВСУ подошли к обороне.
Отвечая на вопрос, можно ли назвать бои под Бахмутом большим наступлением врага, Череватый заявил, что жестокие бои здесь продолжаются более семи месяцев.
В Генштабе заявили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.