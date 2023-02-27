Оккупанты хотят прорвать оборону. Бахмут остается эпицентром удара врага — представитель Восточной группировки ВСУ

27 февраля, 14:44
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Бахмут остается эпицентром удара врага, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в понедельник, 27 февраля.

«Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в районе населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное произошло 300 обстрелов из разных видов артиллерии, реактивной артиллерии, систем залпового огня.

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«60 боестолкновений произошло, где враг потерял 63 военнослужащих убитыми и 141 ранеными разной степени», — сказал он.

Чреватый добавил, что соледарская операция показала, насколько грамотно ВСУ подошли к обороне.

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Отвечая на вопрос, можно ли назвать бои под Бахмутом большим наступлением врага, Череватый заявил, что жестокие бои здесь продолжаются более семи месяцев.

В Генштабе заявили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.

https://www.youtube.com/watch?v=KEbCpM2Va9Y&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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