Силы обороны за сутки продвинулись на флангах Бахмута — Череватый 22 мая, 19:36 Разрушенный российскими оккупантами Бахмут, 21 мая 2023 года (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS)

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, защитники Украины держат оборону в юго-западной части города. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в понедельник, 22 мая.

Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются захватить юго-западную часть Бахмута, где Силы обороны удерживают ряд зданий и фортификационных сооружений.



«На флангах наши подразделения пытаются давить на врага и по возможности, в рамках нашей оборонительной операции, контратаковать его. За эти сутки удалось продвинуться на разных участках от 200 до 400 метров», — сообщил он.

Видео дня

Отвечая на вопрос о полуокружении Бахмута, Череватый сказал, что Силы обороны не раскрывают такие тактические детали.

«Думаю, вскоре будет больше информации», — добавил он.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что его боевики якобы полностью захватили Бахмут Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют небольшую часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

22 мая в Минобороны сообщили, что защитники Украины контролируют в Бахмуте «определенные объекты» и частный сектор в районе Самолет. Бои на направлении продолжаются.