Военный ВСУ рассказал, как изменились бои за Бахмут, и заявил, что вопрос окружения с юга снят 11 апреля, 17:13 NV Премиум Украинские военные с танковыми снарядами возле Бахмута, 10 апреля (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, как изменились бои за город, и заявил, что вопрос его окружения с юга снят.

Как сказал Сиротюк в эфире Radio NV, уменьшение интенсивности боев не ощущается: поле боя сузилось и противник может обстреливать любой сектор в городе и в его окрестностях с севера, востока и юга.

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Военный рассказал, что ВСУ контролируют западную часть города и его окрестности, дорогу на Константиновку через Ивановское и дорогу на Хромово.