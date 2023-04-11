Военный ВСУ рассказал, как изменились бои за Бахмут, и заявил, что вопрос окружения с юга снят

11 апреля, 17:13
NV Премиум
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Украинские военные с танковыми снарядами возле Бахмута, 10 апреля (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Украинские военные с танковыми снарядами возле Бахмута, 10 апреля (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, как изменились бои за город, и заявил, что вопрос его окружения с юга снят.

Как сказал Сиротюк в эфире Radio NV, уменьшение интенсивности боев не ощущается: поле боя сузилось и противник может обстреливать любой сектор в городе и в его окрестностях с севера, востока и юга.

Видео дня

Военный рассказал, что ВСУ контролируют западную часть города и его окрестности, дорогу на Константиновку через Ивановское и дорогу на Хромово.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Война России против Украины радио NV

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