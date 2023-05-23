Руководство РФ не даст Пригожину вывести «вагнеровцев» из Бахмута после 25 мая — Череватый 23 мая, 16:20 Оставленные российские позиции под Бахмутом, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Руководство страны-агрессора России не позволит главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину вывести «вагнеровцев» из украинского Бахмута, убежден спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В интервью РБК Украина, отвечая на вопрос, позволят ли Пригожину все-таки вывести войска из Бахмута с 25 мая, Череватый сказал: «Думаю, будут прилагаться все усилия (со стороны российского руководства, — ред.), чтобы он это не смог сделать. Мой прогноз таков».

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Спикер добавил, что Пригожин «невероятно хочет уйти» из украинского города, чтобы сохранить остатки личного состава и репутации.

По словам украинского военного, Пригожин допускает, что дальше боевиков ЧВК Вагнера «ждет кровавый разгром».

«Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно (скорее — рано) его просто разобьют вдребезги. Поэтому, на мой взгляд, этим страхом и пониманием своих перспектив и продиктовано его заявление», — добавил Череватый.

20 мая Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. По его словам, до 25 мая его боевики «осмотрят» Бахмут, а потом выйдут из города, отдав его Минобороны РФ.

В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

21 мая президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных.