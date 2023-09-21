ВСУ продолжают наступать под Бахмутом, оккупанты жалуются на «истерические» попытки командования отбить Андреевку — ISW 21 сентября, 09:07 Артиллерист ВСУ на позиции в районе Бахмута, 19 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В то время как Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции под Бахмутом, оккупационные войска в этом районе все больше жалуются на нехватку ресурсов и «истерические» попытки командования вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещиевки.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

20 сентября украинские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе Украины подтвердили, что на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) ВСУ вели наступательные действия и нанесли значительные потери в живой силе и технике РФ. Также Генштаб ВСУ сообщил о наступательных операциях на Бахмутском направлении, где украинские военные закрепляются на новых рубежах. По оценке Министерства обороны Великобритании, украинские силы закрепили свои позиции в Клещиевке (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевке (10 км к юго-западу от Бахмута), а переброска российских подразделений ВДВ из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону на этом участке. Ранее ISW наблюдал подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ в Запорожской области, хотя остается неясным, какие именно ее подразделения были передислоцированы из района Бахмута. Представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш также заявил, что ВСУ укрепляют оборонительные позиции прежде чем российские войска возобновят наступление на Купянско-Лиманском направлении.

Видео дня

Инфографика: ISW

Российские военнослужащие и «военкоры» жалуются, что военное командование РФ приказывает оккупационным войскам осуществлять «непродуманные и необеспеченные» контратаки на южном фланге Бахмута, чтобы срочно восстановить утраченные позиции. Подразделение 1-го батальона 1442-го полка Алтайского края (набранное из мобилизованных) опубликовало видеообращение, в котором солдаты утверждают, что бросили военную технику в районе Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) после того, как получили приказ российского военного командования сформировать штурмовую группу и наступать на Бахмутском направлении. Военнослужащие отметили, что российское военное командование начало перебрасывать на передовую самый разнообразный личный состав, в том числе солдат, которые восстанавливались в тылу, не обеспечив их достаточным количеством исправных артиллерийских снарядов. Российские военнослужащие также жалуются, что их снаряды не взрываются во время выстрелов, что, вероятно, является следствием усилий российского военно-промышленного комплекса ускорить производство снарядов путем снижения контроля качества. Оккупанты также пожаловались, что подразделение страдает от низкого боевого духа на фоне слухов о том, что ВСУ уничтожили большую часть неуточненного российского полка и почти всю отступающую штурмовую группу в этом районе. Военнослужащие также утверждали, что не имеют подготовленных оборонительных позиций и вынуждены полагаться на стрелковое оружие, тогда как у украинцев есть артиллерия. Родственники личного состава 1442-го полка ранее обращались к Владимиру Путину после того, как российские командиры избили военных за отказ осуществить штурм 14 сентября.



Один из российских «военкоров» также обвинил военное командование РФ в том, что оно отдало оккупантам приказ отбить Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута) и ее окрестности без создания надлежащих условий для таких контратак. Этот «военкор» утверждал, что командиры спланировали «слабые» контратаки и не предоставили точных разведданных российским штурмовым подразделениям. Также в посте отмечается, что российским войскам не хватает артиллерийской поддержки, а «истерические» контратаки истощают российские ресурсы и резервы. «Военкор» утверждает, что российская оборона на прилегающих высотах в районе Андреевки разрушена, а попытки российского военного командования вернуть утраченные позиции мешают оккупантам подготовить новые оборонительные позиции на южном фланге Бахмута.

