«Лезут, как зомби». Россияне вновь неудачно пытались прорваться в районе Бахмута — Минобороны

1 февраля, 15:34
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Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты в районе Бахмута Донецкой области вновь совершили неудачную попытку прорыва.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

«Оккупанты потерпели очередную неудачу, пытаясь совершить прорыв возле Бахмута», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что такие попытки россиян стали регулярными.

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«Они буквально мясом закидывают украинские позиции. Лезут, как зомби», — добавили в пресс-службе.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый 1 февраля говорил, что за сутки в районе украинского города войска РФ 151 раз обстреляли позиции ВСУ, 360 оккупантов погибли, а 290 были ранены.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Донецкая область Войска РФ Бахмут

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