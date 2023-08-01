Россияне упорно, но безуспешно пытаются остановить наступление ВСУ в районе Бахмута — Маляр 1 августа, 17:41 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты упорно, но безуспешно пытаются остановить контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении.

«Враг сегодня достаточно упорно пытается остановить наше наступление на Бахмутском направлении. Но безуспешно», — написала она в Telegram.

По ее словам, на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях россияне сконцентрировали людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Маляр подчеркнула, что украинские защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы.

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Замминистра добавила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, Украина фиксирует увеличение вражеских обстрелов.

«На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и сильным сопротивлением врага. Для наших защитников главное — это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей», — пишет он.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.