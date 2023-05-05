Оккупанты обстреляли полицейских, которые эвакуировали гражданских из Бахмута: погибла пожилая женщина 5 мая, 20:18 Из Бахмута удалось эвакуировать четырех гражданских (Фото:dn.npu.gov.ua)

Российские оккупанты в пятницу, 5 мая, обстреляли полицейских, которые эвакуировали из Бахмута Донецкой области мирных жителей, погибла пожилая женщина. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в области.

Группа из примерно 20 гражданских укрывалась от постоянных российских обстрелов в подвале дома рядом с линией фронта, у них заканчивалась еда. К спасательной операции подключилось руководство полиции, ГСЧС, ВСУ и областная военная администрация. Были созданы эвакуационные группы из полицейских подразделения Белый Ангел, парамедиков и спецназначенцев, которые обеспечивали прикрытие. Группы сопровождали патрульные.



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«Дорога крайне опасная, в этом районе по нам работает все — арта, РСЗО, минометы, ПТУРы. Поэтому выбрали ночное время, чтобы эвакуировать людей с малейшим риском, а маршрут проработали вместе с ВСУ», — рассказал начальник областной полиции Руслан Осипенко, который руководил работой правоохранителей на месте.

Военные эвакуировали жителей Бахмута на спецтранспорте и передавали полицейским, их вывозили из зоны боевых действий отдельными группами. Они смогли эвакуировать только пять человек, которые в это время находились в укрытии, местонахождение остальных неизвестно. Российские оккупанты обстреляли экипажи, убив пожилую женщину на глазах у сына, сообщили в полиции.

«В безопасное место доставили четырех человек, которые жили в этом укрытии не менее месяца. Их семьи эвакуировали перед этим. Практически у всех разрушено жилье. Люди питались из запасов, исхудали. Сейчас военная администрация обеспечивает им всю необходимую помощь. Что касается погибшей женщины — будет определена локация, где сын сможет ее похоронить», — сказал Осипенко.

Он также призвал жителей Константиновки, Часова Яра, а также всех населенных пунктов рядом с горячими точками эвакуироваться.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 5 мая сообщал, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.