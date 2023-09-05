«Нечеловеческие испытания». Как на юге Бахмута 3-я штурмовая пытается удержать инициативу боевых действий — интервью NV с Максимом Жориным 5 сентября, 15:43 NV Премиум Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады (Фото:t.me/MaksymZhorin)

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, которая держит оборону и наступает на юге от Бахмута, Максим Жорин в интервью Radio NV рассказал, как бойцы пытаются удержать инициативу, против кого воюют и какие задачи выполняют.

— У меня к вам чисто человеческий вопрос. Как ваше настроение? Как настроение ваших побратимов? Какие эмоции вы испытываете? Что вы сейчас думаете? Что чувствуете? Какие разговоры, возможно, ведутся сейчас в армии? Спрашиваю, потому что у общества есть ожидания, что наступившая осень должна иметь какое-то решающее значение. А вот у вас какие ощущения?

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— Если говорить о каких-то чувствах, то их на самом деле не так уж сейчас и много. Дело в том, что мы достаточно сосредоточены на выполнении тех боевых задач, которые перед нами стоят. А, учитывая то, насколько сложно сейчас, насколько тяжелые идут бои, то, откровенно говоря, ничего, кроме результата, ничего, кроме того, как выполнить задачу, сохранить жизнь личного состава, на данный момент нас не особо интересует.

Есть четкое понимание того, что от выполнения наших задач, от достижения результатов многое зависит. И поэтому сейчас мы существенно сконцентрированы именно на этом.

Если говорить о вообще каких-то чувствах, то, в основном, это чувство ответственности. Пожалуй, так это можно описать.

— На юге от Бахмута 3-я штурмовая выполняет боевые задачи. Объективно: нет ощущения, что действительно эти бои продолжаются. Имею в виду, что это не так, как было зимой, когда «вагнеры» штурмовали. Это не начало мая, когда 3-я штурмовая начала эти наступательные операции, когда было видно, что оккупанты отступают. Сейчас фактически равностояние под Бахмутом. Но вы говорите, что изнурительные бои идут. Как это все выглядит?

— Дело в том, что есть разница между тем, как это воспринимается информационно, и тем, что происходит в реальности. Я понимаю, что для большинства людей, чтобы более эмоционально воспринимать, нужны какие-то яркие изменения, какие-то вещи, о которых можно докладывать.

Но реальность выглядит такой, что бои идут. Они идут чрезвычайно сложные. И сейчас в определенном смысле ситуация такая: кто кого сейчас на этом участке.