Россияне пытаются окружить Бахмут, ВСУ успешно дают отпор оккупантам — Генштаб 3 ноября, 12:37 ВСУ успешно сопротивляются российским атакам в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Войска РФ пытаются блокировать Бахмут Донецкой области с юга и северо-востока. Украинские силы успешно дают отпор российским атакам.

Об этом сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 3 ноября.

«На Бахмутском направлении обстановка остается сложной, но контролируемой», — сказал Громов.

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Он уточнил, что россияне нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Соледар и Бахмут. Также оккупанты пытались вести наступательные действия в районах семи населенных пунктов.

В Генштабе добавили, что враг пытается захватить Соледар, чтобы продвинуться к Часовому Яру.

«Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и овладеть Соледаром, чем создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается», — говорит Громов.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 ноября сказал, что в Донецкой области идут самые ожесточенные бои, защитники Украины каждый день отражают десятки российских атак.