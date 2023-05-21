«9,5 месяцев не могут захватить Бахмут». Россиянам нужна эта Пиррова победа, потому что они стали посмешищем на весь мир — Череватый 21 мая, 22:02 Город Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Российские войска так интенсивно пытаются захватить Бахмут из-за того, что «за 9,5 месяцев не смогли сделать ничего и им нужна эта Пиррова победа».

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Враг пытается больше всего выбить наши силы из Бахмута. Им нужна эта Пиррова победа, потому что они стали посмешищем на весь мир, ведь 9,5 месяцев уже ничего не могут сделать. Тем более они видят, что к чему-то готовимся мы, поэтому им крайне важно показать, что вот они уже имеют какой-то трофей», — заявил спикер ВСУ.

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Череватый отметил, что это «чуть ли не впервые, когда лидер страны приветствует непонятную организацию за якобы взятие города».

«И даже их „недопрезидент“ их [ЧВК Вагнер] поздравил, но не помню, чтобы кто-либо из его [Путина] кумиров типа Сталина или Ивана Грозного приветствовал непонятную организацию с якобы взятием не до конца районного центра», — добавил военный.

Главарь террористической организации ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в видеообращении, которое опубликовала его пресс-служба, заявил, что Бахмут был полностью захвачен в полдень 20 мая 2023 года — «последний участок так называемой многоэтажки Литака».

В воскресенье, 21 мая, в ряде СМИ появилось сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы признал «взятие» российскими захватчиками Бахмута Донецкой области.

Позже его спикер Сергей Никифоров уточнил, что журналисты неправильно интерпретировали ответ главы государства на заданный ему вопрос, вследствие чего возникло недоразумение.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Бахмут Донецкой области полностью не захвачен оккупантами, украинские военные находятся в городе и «выполняют там задачи».

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские военные сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но продолжают продвигаться и приближаются к тактическому окружению города.



Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.