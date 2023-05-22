Под Бахмутом россияне безуспешно пытались восстановить позиции, бои за город продолжаются — Генштаб 22 мая, 07:25 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам из РЗСВ Град возле Бахмута, 19 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские оккупанты за прошедшие сутки на Бахмутском направлении безуспешно пытались восстановить утраченные позиции южнее от Ивановского.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро понедельника, 22 мая.

Бои за Бахмут продолжаются. Россияне вели наступательные действия в направлении Григорьевки на этом направлении, но также не имели успеха.

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Основные усилия армия РФ продолжает сосредотачивать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на этих участках фронта было 37 боевых столкновений.



Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском — на некоторых участках государственной границы действуют российские диверсионно-разведывательные группы; оккупанты обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки.

На Авдеевском — безуспешно наступали в направлении Авдеевки и Первомайского, на Лиманском — в направлении Ивано-Дарьевки.

На Купянском россияне безуспешно вели наступательные действия в районе Масютовки и пытаются улучшить тактическое положение.

На Шахтерском — наступательных действий не вели.

На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.



На всех направлениях ( кроме Волынского и Полесского) оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из различных видов вооружения.

В течение суток российские войска нанесли шесть ракетных и 52 авиаудара, совершили 65 обстрелов из РСЗО, разрушив жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также семь — по его зенитно-ракетным комплексам. Военные уничтожили три вражеских разведывательных беспилотника различных типов и пять ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава, два склада боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, ЗРК и еще одну «важную цель» россиян.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словами президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.

21 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.