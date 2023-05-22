Под Бахмутом россияне безуспешно пытались восстановить позиции, бои за город продолжаются — Генштаб
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам из РЗСВ Град возле Бахмута, 19 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Российские оккупанты за прошедшие сутки на Бахмутском направлении безуспешно пытались восстановить утраченные позиции южнее от Ивановского.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро понедельника, 22 мая.
Бои за Бахмут продолжаются. Россияне вели наступательные действия в направлении Григорьевки на этом направлении, но также не имели успеха.
Основные усилия армия РФ продолжает сосредотачивать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на этих участках фронта было 37 боевых столкновений.
- Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
- На Слобожанском и Северском — на некоторых участках государственной границы действуют российские диверсионно-разведывательные группы; оккупанты обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.
- На Марьинском направлении подразделения Сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки.
- На Авдеевском — безуспешно наступали в направлении Авдеевки и Первомайского, на Лиманском — в направлении Ивано-Дарьевки.
- На Купянском россияне безуспешно вели наступательные действия в районе Масютовки и пытаются улучшить тактическое положение.
- На Шахтерском — наступательных действий не вели.
- На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.
- На всех направлениях (кроме Волынского и Полесского) оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из различных видов вооружения.
В течение суток российские войска нанесли шесть ракетных и 52 авиаудара, совершили 65 обстрелов из РСЗО, разрушив жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также семь — по его зенитно-ракетным комплексам. Военные уничтожили три вражеских разведывательных беспилотника различных типов и пять ударных.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава, два склада боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, ЗРК и еще одну «важную цель» россиян.
Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.
По словами президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.
21 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.