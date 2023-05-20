Ключевая цель — захватить город. За последние дни РФ перебросила в Бахмут несколько боевых батальонов — британская разведка 20 мая, 09:19 Украинские военные отражают российские атаки в Бахмуте (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Британские разведчики отмечают, что Россия, вероятно, за последние четыре дня перебросила несколько боевых батальонов для усиления Бахмутского направления.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Британская разведка отметила, что это произошло после тактических успехов украинских войск на флангах Бахмута и публично высказанных сомнений относительно готовности наемников ЧВК Вагнер продолжать боевые действия на этом направлении.

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Разведчики Британии отметили, что, несмотря на то, что Россия сохраняет в Украине относительно небольшое количество боевых подразделений, которые не взяли на себя обязательств, эта передислокация свидетельствует о значительных обязательствах российского командования.

Кремль продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую ближайшую военную цель, что позволит ему заявить об определенном успехе в войне против Украины, добавили британские разведчики.

19 мая Анна Маляр сообщила, что защитники Украины в Бахмуте удерживают рубежи района Самолет, российские оккупанты перебросили туда несколько тысяч военных. Темпы продвижения украинских войск в пригороде Бахмута несколько снизились, но страна-террорист не смогла вернуть утраченные позиции.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские силы перехватывают инициативу в районе Бахмута и пытаются контратаковать.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.