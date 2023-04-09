Из-за тяжелых потерь среди «вагнеровцев» РФ перебрасывает в Бахмут элитные подразделения — Череватый

9 апреля, 19:45
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Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

Спикер подчеркнул, что речь идет не об усилении российской группировки, а о вынужденной мере из-за значительных потерь среди «вагнеровцев».

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Череватый отметил, что подразделения российских десантников уже также успели понести потери в Бахмуте и их доукомплектовали мобилизованными.

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«Вагнер несет очень большие потери, поэтому вынужден подтягивать дополнительные подразделения регулярной армии — десантников и мотострелков — для того, чтобы пополнить группировку на этом направлении», — сказал он.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты, пытаясь оккупировать Бахмут, используют не только вагнеровцев, но и свои самые профессиональные подразделения, и они уже также несут значительные потери.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Бахмут российские потери потери врага

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