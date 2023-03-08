ВСУ о ситуации под Бахмутом: Россиянам не удается развить успех, за сутки уничтожены и ранены более 300 окупантов 8 марта, 11:09 Украинские военные возле Бахмута, 4 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россиянам не удается развить успех в наступательных действиях вокруг Бахмута Донецкой области. Украинские войска открывают огонь по оккупантам и наносят потери.

Об этом спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона в среду, 8 марта.

Комментируя заявление британской разведки о стабилизации периметра обороны под Бахмутом, он пояснил: это означает, что бойцы останавливают действия россиян, не позволяя им продвигаться дальше и добиваться тактических побед.

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За сутки на Бахмутском направлении было 72 боевых столкновения, в частности, возле Берховки, Дубово-Василевки, Орехово-Василевки, Ивановского.

" Только в районе Бахмута было 35 обстрелов и 12 боевых столкновений, 115 оккупантов уничтожено, 197 получили ранения разной степени", — рассказал Череватый.

По его словам, главной штурмовой силой врага являются боевики ЧВК Вагнера, но мощные удары наносит регулярное войско РФ. Также из-за больших потерь россияне усилились подразделением воздушно-десантных войск, бьют из артиллерии и авиации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.