РФ использует в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500 — Череватый

6 апреля, 02:06
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Бомбы ФАБ-500 (Фото:airwar.ru)

Бомбы ФАБ-500 (Фото:airwar.ru)

На Бахмутском направлении российские оккупанты применяют модернизированные управляемые авиабомбы ФАБ-500, оснащенные крыльями и GPS-навигаторами.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS», — отметил спикер.

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Согласно заявлению Череватого, российские оккупанты применяют модернизированные управляемые авиабомбы ФАБ-500 с крыльями и GPS-навигаторами на Бахмутском направлении, чтобы избежать поражения системой ПВО и избежать затрат на использование дорогостоящих ракет, таких как Калибр или Искандер. Однако, спикер отметил, что использование таких авиабомб предоставляет оккупантам пространство для действий, но ВСУ находят способы противодействия.

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«Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами „воздух-воздух“, которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно эта проблема быстро разрешилась бы. Но в данном случае мы ищем другие надлежащие способы, чтобы уберечься от последствий этой новой угрозы», — добавил офицер.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Фугас Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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