РФ использует в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500 — Череватый 6 апреля, 02:06 Бомбы ФАБ-500 (Фото:airwar.ru)

На Бахмутском направлении российские оккупанты применяют модернизированные управляемые авиабомбы ФАБ-500, оснащенные крыльями и GPS-навигаторами.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS», — отметил спикер.

Видео дня

Согласно заявлению Череватого, российские оккупанты применяют модернизированные управляемые авиабомбы ФАБ-500 с крыльями и GPS-навигаторами на Бахмутском направлении, чтобы избежать поражения системой ПВО и избежать затрат на использование дорогостоящих ракет, таких как Калибр или Искандер. Однако, спикер отметил, что использование таких авиабомб предоставляет оккупантам пространство для действий, но ВСУ находят способы противодействия.

«Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами „воздух-воздух“, которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно эта проблема быстро разрешилась бы. Но в данном случае мы ищем другие надлежащие способы, чтобы уберечься от последствий этой новой угрозы», — добавил офицер.