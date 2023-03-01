Россия начала использовать для боев за Бахмут самых опытных «вагнеровцев» — ВСУ

1 марта, 14:58
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Ситуация в районе Бахмута сложная, войска РФ систематически наносят удары, но украинская армия держит оборону (Фото:Alex Babenko/Reuters)

Ситуация в районе Бахмута сложная, войска РФ систематически наносят удары, но украинская армия держит оборону (Фото:Alex Babenko/Reuters)

Россия начала задействовать для наступления в районе Бахмута самых опытных наемников ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет CNN.

«Характерной особенностью является то, что противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения Вагнера. Эти подразделения возглавляют военнослужащие, которые имели боевой опыт в Сирии, Ливии и других горячих точках», — отметил он.

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По словам Череватого, за минувшие сутки на бахмутском направлении оккупационные войска РФ совершили 209 обстрелов с применением пушечной артиллерии и РСЗО. Произошло 57 боевых столкновений, противник нанес один авиаудар.

Представитель ВСУ также добавил, что российские силы несут огромные потери и подрывают свою способность вести боевые действия за пределами Бахмута.

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«Мы наносим противнику огромные потери. И вот этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, готовят плацдарм для резервов, которые потом придут и выкинут врага с нашей территории», — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций.

В Минобороны заявили, что ситуация в Бахмуте напряженная, в город направили подкрепление.

https://www.youtube.com/watch?v=KQtyhEOA83M

ВСУ не принимали решения о выводе Сил обороны Украины из Бахмута.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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