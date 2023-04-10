«Нужно защищать и удерживать». Резников объяснил важность обороны Бахмута 10 апреля, 19:20 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в одном только Бахмуте Россия ежедневно теряет убитыми и ранеными около 500 солдат.

«Там их „ползучее“ нападение продолжается уже шестой или даже седьмой месяц. Они используют штурмовые волны, тактику атак. Таких волн, непосредственно следующих друг за другом, может быть 10 или 12. Только в Бахмуте из-за этого они теряют убитыми и ранеными до 500 солдат в день», — сказал Резников в интервью Delfi.

Видео дня

Министр добавил, что принципиальная позиция военных и их высшего командования ВСУ едина — город «нужно защищать и удерживать».

«Бахмут — очень хорошо укрепленное оборонительное место, занимающее при этом удачное географическое положение. Есть различные возвышения, реки. Так что это настоящая крепость. Бахмут позволяет нашими меньшими силами удерживать там значительно большую силу противника, одновременно уничтожая, перемалывая его наступательные ресурсы и потенциал», — сказал он.

Резников подчеркнул, что удержание города очень важно в контексте всего театра военных действий. Министр отметил, что, если бы не было Бахмута, оккупанты могли бы использовать весь свой потенциал против Украины на другой линии обороны или на другом менее укрепленном и защищенном месте.

«Мечты и планы Кремля как можно скорее выйти на границы Донецкой и Луганской областей терпят крах», — добавил он.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера оккупанты перебрасывают в Бахмут элитные подразделения.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля заявил, что в случае угрозы окружения Бахмута «будут соответствующие правильные действия».