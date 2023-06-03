«Собирают остатки войск по кравчучкам». Как армия РФ горит на «раскаленной сковородке» Бахмута и когда уберут Шойгу с Герасимовым — Свитан 3 июня, 20:36 NV Премиум Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

До 1 июня наемники ЧВК Вагнер должны были передать свои позиции в Бахмуте регулярной армии РФ, потому что их главарь Евгений Пригожин поспешно заявил о полном захвате его боевиками города.

Но в Минобороны Украины и 3 июня сообщили, что Вооруженные Силы все еще контролируют юго-западные окраины города.

Что происходит на «раскаленной сковородке» Бахмута, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Город, географические названия или какие-то, допустим, черты населенных пунктов для армии не имеют значения как таковые.

Для армии имеют значение укрепрайоны, рубежи обороны. Да, укрепрайон может проходить и по городу, пока он, допустим, имеет такую ценность, пока его полностью не разрушили, и он становится просто местом утилизации той армии, которая в нем в данный момент находится.

Рубежи обороны могут проходить по высотам рядом с этими географическими названиями, которым был, допустим, город до того, пока его не разрушили.

Так вот: мы на данный момент контролируем некоторые высоты. Тот же [район] самолета — это юго-запад Бахмута, это тоже высота над Бахмутом, она просто еще в городской черте как таковой.