Пути снабжения в Бахмут не перерезаны, за сутки в городе произошли рекордные 54 боевые столкновения — Череватый 10 февраля, 22:19 Украинская армия удерживает Бахмут уже более семи месяцев (Фото:Yevhen Titov/Reuters)

В районе Бахмута Донецкой области за сутки произошло 54 боевых столкновения, но россияне все еще не перерезали пути снабжения ВСУ.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в пятницу, 10 февраля.

«Бахмут остается в дальнейшем главным направлением удара врага, там только за эти сутки произошло 124 обстрела разными типами артиллерии, рекордные 54 боевых столкновения по всему направлению», — сказал он.

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Он также опроверг информацию о том, что российские оккупанты перерезали пути снабжения к городу.

«У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи, а также вывозить раненых из-под Бахмута», — отметил Череватый, добавив, что есть разные пути снабжения.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что войска РФ продвинулись в районе Бахмута. По их данным, наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.

7 февраля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорил, что военные РФ не держат трассу на Бахмут под полным огневым контролем, пытаясь использовать в городе тактику «клещей», когда обходят населенный пункт с обеих сторон.