«В предчувствии военного фиаско». Пригожин грозится убраться из Бахмута, чтобы избежать ловушки Минобороны — Жовтенко 5 мая, 15:45 NV Премиум Евгений Пригожин обратился к минобороны РФ (Фото:Скриншот видео пресс-служба Пригожина/Telegram)

Главарь частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его террористы «выйдут из Бахмута» 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Пригожин блефует или на самом деле выведет «вагнеровцев», и что тогда произойдет, в эфире Radio NV рассказал Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

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Тарас Жовтенко эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Это действительно очень интересное заявление от Пригожина. Мы слышали много раз, как он комментировал ситуацию в Бахмуте, как он рассказывал в течение последних месяцев, что именно благодаря группе Вагнера и ему лично держится фронт, а если они отойдут, то все посыплется.