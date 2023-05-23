«Могут быть тактические неожиданности». Череватый сообщил, при каких условиях ВСУ возьмут Бахмут в окружение

23 мая, 18:18
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Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сообщил, что ВСУ удастся взять Бахмут в тактическое окружение, если силы обороны продолжат продвигаться по флангам.

В интервью РБК-Украина Череватый напомнил, что по словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, украинская армия приближается к тактическому окружению города. Спикер подчеркнул, что у ВСУ есть более подробная оценка сил врага и его слабых мест.

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«Тактика врага очень экстенсивна, он заваливает нас тактическими группами. Для них это приводит к очень большим потерям. К тому же город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны», — сказал Череватый.

Спикер объяснил: если оккупанты будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, им будет негде от него спрятаться и у них не будет возможности подтягивать резервы.

«Плюс, у нас всегда могут быть для них тактические неожиданности», — отметил он.

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Российская армия уничтожила Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS) Руины вместо города. NYT показало уничтоженный россиянами Бахмут — видео

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в очередной раз заявил, что его боевики якобы полностью захватили Бахмут Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют небольшую часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

22 мая в Минобороны сообщили, что защитники Украины контролируют в Бахмуте «определенные объекты» и частный сектор в районе Самолет. Бои на направлении продолжаются.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут

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