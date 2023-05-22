«У нас всегда есть варианты А, В, С». Череватый — об оптимистическом и пессимистическом сценариях для Бахмута и позоре Путина. Интервью NV

22 мая, 08:34
NV Премиум
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Оператор дрона с позывным Енот разведывает место нахождения противника и корректирует артиллерию Украины (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Оператор дрона с позывным Енот разведывает место нахождения противника и корректирует артиллерию Украины (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в очередной раз заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута Донецкой области. В Вооруженных Силах опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV более подробно рассказал о том, что происходит вокруг районного центра, который уже 10 месяцев не могут захватить оккупанты.

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— Что следует понимать украинцам, которые наблюдают за героической обороной нашими защитниками Бахмута уже более 9 месяцев? Что там сейчас?

— Мы все это время проводили успешную оборонительную операцию. Она преследовала несколько главных целей. Одна из них — это не дать врагу системно прорвать нашу оборону, уничтожить боевые порядки и окружить [город] или заставить серьезно отступать наши войска. Вторая — не менее важная — это сточить боевые возможности, обескровить, максимально нанести потери врагу. И за все это время эти задачи были выполнены.

Теги:   Владимир Путин Донецкая область Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Армия России Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио NV Александр Сырский Война России против Украины вагнеровцы фортеця Бахмут

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