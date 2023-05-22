«У нас всегда есть варианты А, В, С». Череватый — об оптимистическом и пессимистическом сценариях для Бахмута и позоре Путина. Интервью NV 22 мая, 08:34 NV Премиум Оператор дрона с позывным Енот разведывает место нахождения противника и корректирует артиллерию Украины (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в очередной раз заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута Донецкой области. В Вооруженных Силах опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.



Спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV более подробно рассказал о том, что происходит вокруг районного центра, который уже 10 месяцев не могут захватить оккупанты.

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— Что следует понимать украинцам, которые наблюдают за героической обороной нашими защитниками Бахмута уже более 9 месяцев? Что там сейчас?

— Мы все это время проводили успешную оборонительную операцию. Она преследовала несколько главных целей. Одна из них — это не дать врагу системно прорвать нашу оборону, уничтожить боевые порядки и окружить [город] или заставить серьезно отступать наши войска. Вторая — не менее важная — это сточить боевые возможности, обескровить, максимально нанести потери врагу. И за все это время эти задачи были выполнены.