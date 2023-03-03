«Статистика потерь — 1 к 7». Что происходит вокруг обороны Бахмута и при каких условиях ВСУ пойдут в наступление — интервью с Сергеем Кузаном 3 марта, 15:14 Эксклюзив NV Бахмут, 27 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Подразделение аэроразведчиков Птицы Мадьяра 3 марта получило приказ о выходе из Бахмута.

Значит ли это, что ВСУ уходят из Бахмута и как это связано с будущим украинским наступлением, рассказал в интервью Radio NV Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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— Очень быстро меняется ситуация сейчас под Бахмутом. Есть сообщения о том, что украинская аэроразведка выходит из города, все дороги на Бахмут сейчас перерезаны. Что вам известно о событиях под Бахмутом?

— Я знаю, что это только одно подразделение аэроразведки. Это не значит, что подразделения уходят. Пока осуществляется плановая ротация, подвоз боекомплектов, горюче-смазочных материалов.

Оборона Бахмута продолжается. Кроме того туда следует подкрепление. Никаких изменений особенно не произошло в последние дни.

На днях был командующий генерал Сырский в самом Бахмуте, происходило очередное планирование операций. Самое главное, что крепость Бахмут выполняет свою основную функцию — наносит невероятный ущерб и истощает российскую армию.

Как заявил секретарь СНБО Данилов, соотношение по потерям — 1:7. Это очень высокий показатель для потерь. Я напомню, что общая статистика — примерно 1:3, а 1:7 — это больше, чем вдвое от привычной статистики. Поэтому оборона Бахмута и в целом истощение наступательного потенциала осуществляется достаточно эффективно нашими силами обороны.

— Ежесуточно украинские защитники отбивают 70–80 атак примерно, это очень много. А накануне было сообщение о 170 отраженных атаках. О чем это говорит? Враг пытается активнее атаковать, меняет тактику?