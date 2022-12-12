Бои за Бахмут. Украинский офицер рассказал о последствиях продвижения оккупантов к югу от города 12 декабря, 17:09 Украинские военные в Бахмуте, 9 декабря (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Александр Афанасьев, офицер 54-й бригады ВСУ, в интервью Радио НВ рассказал о последствиях продвижения российских оккупантов к югу от Бахмута.

«Мы не сможем ездить в город Константиновку через Бахмут, это проблема. Но да, они захватили населенный пункт Курдюмовка, это уже ближе к трассе Бахмут — Константиновка, это логистическая дорога, по которой передвигается большое количество военнослужащих. Есть другая дорога, но многие используют именно эту», — сказал Афанасьев Радио НВ.

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По словам украинского военного, все, чего добились россияне, — приблизились к трассе Бахмут — Константиновка.

«Я не вижу там какой-то критической точки, что произошло что-то такое грандиозно катастрофическое, но немного продвинулись. Я в прошлый раз говорил, что причины этого продвижения нам довели, сделали анализ и провели с нами разъяснительные работы по поводу того, как враг добился какого-то успеха и чтобы на наших участках фронта такого в дальнейшем не было», — добавил он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырской заявил, что захват Бахмута Донецкой области имеет для российских оккупантов «символическое значение» на фоне многочисленных военных поражений и падения морального духа солдат в последнее время.

По словам военного эксперта группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, под Бахмутом российские оккупанты сконцентрировали максимальное количество артиллерии и боекомплекта, чтобы реализовать тактику «огневого вала».