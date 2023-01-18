Бойцы полка Калиновского показали штурм позиций оккупантов под Бахмутом — видео 18 января, 20:36 Защитники Украины из полка Калиновского в районе Бахмута (Фото:скриншот видео / Полк Каліноўскага / Telegram)

Бойцы беларусского полка имени Кастуся Калиновского показали штурм позиций российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области.

В пресс-службе полка в Telegram сообщили, что россияне занимались мародерством и снимали с погибших защитников Украины одежду.



«Наши воины из батальона Волат вступили в ближний бой с захватчиками, как львы! Они ворвались на позиции и уничтожили врага, когда мерзавцы снимали одежду и обувь с погибших ранее героев ВСУ. Туда российским мародерам и дорога», — рассказали бойцы.

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На видео присутствуют чувствительные кадры и нецензурная лексика

Страна-террорист Россия сосредоточила свои основные силы на востоке Украины. Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта, там продолжаются бои. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, защитники Украины дают им отпор.