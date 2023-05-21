По дороге с минами и под обстрелами. Из Бахмута под прицельным огнем оккупантов эвакуировали 10 человек — видео 21 мая, 15:46 Эвакуированные люди из Бахмута (Фото:Скриншот из видео)

Эвакуационный отряд полиции Белые ангелы вместе с украинскими военными эвакуировали под прицельным огнем россиян десять человек из Бахмута, в том числе 14-летнего ребенка.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

«Спасательная операция была сложной из-за дороги среди мин и под обстрелами оккупантов. Сейчас эвакуированные жители, среди них 14-летняя Алина и ее родители, находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что во время эвакуации девочку поразило во что российские оккупанты превратили ее родной Бахмут.

«Если есть ад, то он именно в Бахмуте. Накануне нашего выезда, вечером, российские войска обстреляли город зажигательными снарядами. Мы почувствовали очень едкий запах. Я надел маску, выглянул на улицу, а там все горит. Слава богу, что выбрались оттуда», — рассказал отец девочки Станислав.

В воскресенье, 21 мая, в ряде СМИ появилось сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы признал «взятие» российскими захватчиками Бахмута Донецкой области.

Позже его спикер Сергей Никифоров уточнил, что журналисты неправильно интерпретировали ответ главы государства на заданный ему вопрос, вследствие чего возникло недоразумение.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, но продолжают продвигаться и приближаются к тактическому окружению города.

