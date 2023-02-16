Под Бахмутом украинские пограничники захватили опорный пункт россиян: ликвидированы до пяти оккупантов, «вагнеровец» взят в плен
Украинские военные взяли в плен наемника ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)
15 февраля украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом.
Как сообщили в Госпогранслужбе, военные вошли в тыл войск РФ и атаковали захватчиков.
В результате боя из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти российских оккупнатов, один был взят в плен. Им оказался наемник ЧВК Вагнера.
В пограничном ведомстве также показали видео, на котором показали, какие аптечки выдают россиянам на войну против Украины. Там был автомобильный жгут и кусок бинта.
Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.
3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город. 15 февраля он заявил, что ВСУ сложно на этом направлении, но они держатся.