Под Бахмутом украинские пограничники захватили опорный пункт россиян: ликвидированы до пяти оккупантов, «вагнеровец» взят в плен

16 февраля, 13:36
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Украинские военные взяли в плен наемника ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские военные взяли в плен наемника ЧВК Вагнера (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

15 февраля украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом.

Как сообщили в Госпогранслужбе, военные вошли в тыл войск РФ и атаковали захватчиков.

В результате боя из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти российских оккупнатов, один был взят в плен. Им оказался наемник ЧВК Вагнера.

Видео дня

В пограничном ведомстве также показали видео, на котором показали, какие аптечки выдают россиянам на войну против Украины. Там был автомобильный жгут и кусок бинта.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1626178244784402432?s=46&t=PL_T4osBEslIEP4TkAF2WA

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

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3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город. 15 февраля он заявил, что ВСУ сложно на этом направлении, но они держатся.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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