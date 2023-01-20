Под Бахмутом пограничники в ближнем бою остановили продвижение россиян — ГПСУ

20 января, 18:26
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Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Вблизи Бахмута Донецкой области пограничники ликвидировали разведывательную группу россиян и в ближнем бою отбили штурм оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Силы обороны Украины, среди которых военнослужащие Госпогранслужбы, сдерживают российско-оккупационные войска у города-крепости Бахмут. В этом направлении, за минувшие сутки, охранники границ провели ряд оборонительных боев с захватчиками», — сообщает пресс-центр.

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Отмечается, что днем россияне пытались провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения под Бахмутом. Украинские силы ликвидировали вражескую разведгруппу: уничтожили двух разведчиков, еще трех ранили.

Сообщается, что с наступлением темноты россияне начали масштабный штурм оборонительных позиций силами пехоты.

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«Артиллерия сил обороны отстрелялась по живой силе противника сразу во время его выдвижения, тем самым значительно снизив его атакующий потенциал. Продвижение оккупантов вперед остановили пограничники в ближнем бою. Позиционная баталия продолжалась всю ночь, рубеж обороны удержали украинские защитники, потери противника уточняются», — пишут в ГПСУ.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта.

Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

https://www.youtube.com/embed/3kSIYS3cwcY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Войска РФ Штурм Бахмут

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