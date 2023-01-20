Под Бахмутом пограничники в ближнем бою остановили продвижение россиян — ГПСУ 20 января, 18:26 Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Вблизи Бахмута Донецкой области пограничники ликвидировали разведывательную группу россиян и в ближнем бою отбили штурм оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Силы обороны Украины, среди которых военнослужащие Госпогранслужбы, сдерживают российско-оккупационные войска у города-крепости Бахмут. В этом направлении, за минувшие сутки, охранники границ провели ряд оборонительных боев с захватчиками», — сообщает пресс-центр.

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Отмечается, что днем россияне пытались провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения под Бахмутом. Украинские силы ликвидировали вражескую разведгруппу: уничтожили двух разведчиков, еще трех ранили.

Сообщается, что с наступлением темноты россияне начали масштабный штурм оборонительных позиций силами пехоты.

«Артиллерия сил обороны отстрелялась по живой силе противника сразу во время его выдвижения, тем самым значительно снизив его атакующий потенциал. Продвижение оккупантов вперед остановили пограничники в ближнем бою. Позиционная баталия продолжалась всю ночь, рубеж обороны удержали украинские защитники, потери противника уточняются», — пишут в ГПСУ.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта.

Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.