Пограничники уничтожили российских штурмовиков в пригороде Бахмута — ГПСУ

3 февраля, 22:37
Поделиться:
Украинские военнослужащие в Бахмуте (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военнослужащие в Бахмуте (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты в четверг, 3 января, предприняли попытку прорвать оборону украинских сил в районе Бахмута Донецкой области. В результате войска РФ понесли потери и отступили.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Вчера российско-оккупационные войска предприняли попытку прорыва линии обороны пограничного подразделения в пригороде Бахмута. Оккупанты планировали попасть в застройку и закрепиться», — говорится в сообщении ведомства.

Видео дня

Оккупанты пытались развить успех быстрыми темпами и искали позиции украинских защитников с беспилотника. Дрон пограничники выследили и сбили из стрелкового оружия.

«Минометный налет сократил численное преимущество нападающих. Чтобы уберечься, пехота страны-агрессора рассеялась по окрестным сооружениям», — добавили пограничники.

Читайте также:

Украинский военный в Бахмуте, 27 января (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov) Самые агрессивные бои. Что на самом деле происходит под Бахмутом — ответ ВСУ

Военные ВСУ выбили россиян из построек гранатами, огнем из автоматов и дрогого оружия.

«В ближнем бою украинские защитники смогли локализовать прорыв и вытеснить вражеские силы. Российские штурмовики были вынуждены отступить. В результате этого тактического эпизода враг потерял 9 человек убитыми и ориентировочно 20 ранеными», — добавили в ГПСУ.

Бои за Бахмут на данный момент являются самыми ожесточенными. Российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и пытаются штурмовать его, неся значительные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля заверил, что украинские защитники не намерены сдавать Бахмут Донецкой области.

https://www.youtube.com/embed/HdT11htIDcA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пограничник Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X