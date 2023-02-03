Пограничники уничтожили российских штурмовиков в пригороде Бахмута — ГПСУ 3 февраля, 22:37 Украинские военнослужащие в Бахмуте (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты в четверг, 3 января, предприняли попытку прорвать оборону украинских сил в районе Бахмута Донецкой области. В результате войска РФ понесли потери и отступили.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Вчера российско-оккупационные войска предприняли попытку прорыва линии обороны пограничного подразделения в пригороде Бахмута. Оккупанты планировали попасть в застройку и закрепиться», — говорится в сообщении ведомства.

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Оккупанты пытались развить успех быстрыми темпами и искали позиции украинских защитников с беспилотника. Дрон пограничники выследили и сбили из стрелкового оружия.

«Минометный налет сократил численное преимущество нападающих. Чтобы уберечься, пехота страны-агрессора рассеялась по окрестным сооружениям», — добавили пограничники.



Военные ВСУ выбили россиян из построек гранатами, огнем из автоматов и дрогого оружия.

«В ближнем бою украинские защитники смогли локализовать прорыв и вытеснить вражеские силы. Российские штурмовики были вынуждены отступить. В результате этого тактического эпизода враг потерял 9 человек убитыми и ориентировочно 20 ранеными», — добавили в ГПСУ.

Бои за Бахмут на данный момент являются самыми ожесточенными. Российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и пытаются штурмовать его, неся значительные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля заверил, что украинские защитники не намерены сдавать Бахмут Донецкой области.