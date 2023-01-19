На Бахмутском направлении пограничники сдержали российский штурм

19 января, 19:03
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Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Пограничники на Бахмутском направлении сдержали российский штурм в четверг, 19 января. Украинские силы обезвредили 21 российского захватчика, из которых 11 были ликвидированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственная пограничная служба в Telegram.

«Оккупанты с утра атаковали наши позиции на одном из направлений города-крепости Бахмут. Пограничные подразделения дали отпор штурмовым группам захватчиков, которые в течение дня усиливали наступление и активно поддерживали свои действия артиллерией», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские защитники выдержали и отбили нападение оккупантов в стрелковом бою, уничтожив часть штурмовиков.

«За день пограничники обезвредили 21 оккупанта, 11 из них двухсот, еще 10 ранены», — добавили в пресс-служба.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор.

В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Штурм Пограничник Бахмут

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