Украинские пограничники сбили дрон оккупантов над Бахмутом, он уйдет на детали
Силы обороны Украины сбили вражеский дрон в небе над Бахмутом (Фото:ГПСУ)
Украинские пограничники сбили дрон российских оккупантов в небе над Бахмутом.
Как сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, был сбит вражеский дрон DJI mavic 2.
«Для приземления понадобилось несколько магазинов патронов, однако это того стоило — детали для наших беспилотников лишними не будут», — добавили там.
В ГПСУ также опубликовали фото сбитого дрона.
Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.
Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.