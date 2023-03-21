Украинские пограничники сбили дрон оккупантов над Бахмутом, он уйдет на детали 21 марта, 11:58 Силы обороны Украины сбили вражеский дрон в небе над Бахмутом (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники сбили дрон российских оккупантов в небе над Бахмутом.

Как сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, был сбит вражеский дрон DJI mavic 2.

«Для приземления понадобилось несколько магазинов патронов, однако это того стоило — детали для наших беспилотников лишними не будут», — добавили там.

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В ГПСУ также опубликовали фото сбитого дрона.

Фото: ГПСУ/Telegram

Фото: ГПСУ/Telegram

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.

