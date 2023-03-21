Украинские пограничники сбили дрон оккупантов над Бахмутом, он уйдет на детали

21 марта, 11:58
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Силы обороны Украины сбили вражеский дрон в небе над Бахмутом (Фото:ГПСУ)

Силы обороны Украины сбили вражеский дрон в небе над Бахмутом (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники сбили дрон российских оккупантов в небе над Бахмутом.

Как сообщили в Госпогранслужбе в Telegram, был сбит вражеский дрон DJI mavic 2.

«Для приземления понадобилось несколько магазинов патронов, однако это того стоило — детали для наших беспилотников лишними не будут», — добавили там.

Видео дня

В ГПСУ также опубликовали фото сбитого дрона.

ГПСУ/Telegram
Фото: ГПСУ/Telegram
ГПСУ/Telegram
Фото: ГПСУ/Telegram

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 14 марта все присутствовавшие поддержали продолжение содержания и защиты Бахмута.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Беспилотники Бахмут Война России против Украины

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